В Екатеринбурге создателю паблика субкультуры АУЕ* дали семь лет колонии

|
Василий Заика
100

Подельниками осужденного были его супруга и приятель, работавший в типографии.

В Екатеринбурге создателю паблика субкультуры АУЕ* дали семь лет колонии

Фото: www.globallookpress.com / Holger Weitzel

Создателя паблика криминальной субкультуры АУЕ* в социальной сети «ВКонтакте» приговорили к семи годам колонии общего режима. Как стало известно 5-tv.ru, соответствующее решение вынес Екатеринбургский гарнизонный суд.

Согласно материалам уголовного дела, в 2011 году 17-летний житель Оренбурга Николай Бабарика создал группу, в которой начала аккумулировать околотюремный и криминальный контент. В момент блокировки паблика в 2018 году число его подписчиков достигло 320 тысяч человек. Впоследствии злоумышленнику инкриминировали создание экстремистского сообщества и возбуждение ненависти к сотрудникам силовых и правоохранительных ведомств.

Подельники осужденного — супруга Наталья Бабарика и их общий знакомый, работавший в типографии, приговорены к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года и трем годам и девяти месяцам колонии соответственно.

17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал субкультуру АУЕ* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД создали группу по борьбе с манипулированием сознанием подростков.

* — запрещена в РФ.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
76.07
0.11 89.57
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
Вода — не преграда: в Ленобласти прошли учения мотострелков ЗВО
21:26
Барк «Седов» пересек 62 параллель и приступил к спасению северных морей от микропластика
21:15
Криминальный авторитет погиб при столкновении катера и баржи в Сургуте
21:04
«Как будто было вчера»: звезда «Ворониных» выложила последнее видео с Клюевым со съемок ситкома
20:46
Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена
20:30
Без тормозов: грузовик протаранил 13 машин в Хабаровске

Сейчас читают

Ученые установили связь между ранней смертью человека и месяцем его рождения
«Что творит Пашаев — это за пределами»: Во сколько обошлись Ефремову услуги адвоката?
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок