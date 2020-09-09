В Екатеринбурге создателю паблика субкультуры АУЕ* дали семь лет колонии

Создателя паблика криминальной субкультуры АУЕ* в социальной сети «ВКонтакте» приговорили к семи годам колонии общего режима. Как стало известно 5-tv.ru, соответствующее решение вынес Екатеринбургский гарнизонный суд.

Согласно материалам уголовного дела, в 2011 году 17-летний житель Оренбурга Николай Бабарика создал группу, в которой начала аккумулировать околотюремный и криминальный контент. В момент блокировки паблика в 2018 году число его подписчиков достигло 320 тысяч человек. Впоследствии злоумышленнику инкриминировали создание экстремистского сообщества и возбуждение ненависти к сотрудникам силовых и правоохранительных ведомств.

Подельники осужденного — супруга Наталья Бабарика и их общий знакомый, работавший в типографии, приговорены к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года и трем годам и девяти месяцам колонии соответственно.

17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал субкультуру АУЕ* экстремистской и запретил ее деятельность на территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД создали группу по борьбе с манипулированием сознанием подростков.

* — запрещена в РФ.