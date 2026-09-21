Алименты и ЖКХ попадут в расчет: кому могут сократить сумму кредита

Эфирная новость 23 0

Потенциально повлиять смогут просроченная коммуналка или алименты, дошедшие до судебных приставов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЦБ предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов

Российские банки при выдаче кредита будут учитывать не только уже действующие займы, но также алименты, просроченные платежи по коммуналке и другие долги, которые переданы судебным приставам.

Это произойдет, если вступит в силу проект Центробанка о развитии финансового рынка в ближайшие три года. Цель инициативы — сделать расчет предельной долговой нагрузки клиента более точным.

Сейчас банки не видят часть обязательств заемщиков. В результате кредиты порой получают те, кто и так едва справляется с текущими выплатами.

С другой стороны, эксперты считают: из-за того, что сведения службы судебных приставов обновляются с задержкой, человек, который закрыл долги, может остаться без займа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
«Моих детей не надо ничем прикармливать»: Киркоров про подарки за съемки
7:41
Серия взрывов прогремела в районе Алеппо
7:30
Один вылет БПЛА лишил ВСУ четырех наблюдательных пунктов. Лучшее видео из зоны СВО
7:22
Стало известно, когда начнет работу новый созыв Госдумы
7:15
«Выключаем»: Вадим Галыгин запрещает своим детям смотреть мультфильмы за обедом
7:09
«Единая Россия» получила 62,72% голосов на выборах в Госдуму на Чукотке

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Запах разложения и пятно крови: что произошло с пропавшим почти 40 лет назад школьником
Угрозы повсюду: почему Гарри и Меган могут навсегда вернуться в США
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен