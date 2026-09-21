Алименты и ЖКХ попадут в расчет: кому могут сократить сумму кредита
Потенциально повлиять смогут просроченная коммуналка или алименты, дошедшие до судебных приставов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru
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ЦБ предложил учитывать долги по ЖКХ и алиментам при выдаче кредитов
Российские банки при выдаче кредита будут учитывать не только уже действующие займы, но также алименты, просроченные платежи по коммуналке и другие долги, которые переданы судебным приставам.
Это произойдет, если вступит в силу проект Центробанка о развитии финансового рынка в ближайшие три года. Цель инициативы — сделать расчет предельной долговой нагрузки клиента более точным.
Сейчас банки не видят часть обязательств заемщиков. В результате кредиты порой получают те, кто и так едва справляется с текущими выплатами.
С другой стороны, эксперты считают: из-за того, что сведения службы судебных приставов обновляются с задержкой, человек, который закрыл долги, может остаться без займа.
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