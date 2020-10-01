«Какой смешной сегодня день»: Тарзан песней ответил, съехал ли он от жены
Звездные друзья поговаривают, что неверный муж снял себе квартиру лишь бы не жить с Королевой.
Фото: ТАСС / Филиппов Алексей
После скандала в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, к паре прикованы пристальные взгляды фанатов и СМИ. Тарзана корят за измену красавице-жене, а его молодую любовницу поливают грязью в комментариях. Несмотря на то, что певица вроде как простила супруга, не утихают слухи, что семья все же разъехалась.
Друзья пары уже обмолвились, что Глушко пришлось покинуть дом, в котором они с женой счастливо жили долгие годы, и поселиться в съемной квартире. Узнав, что о нем судачат в звездной тусовке, шоумен поспешил ответить недоброжелателям и сделал это в свойственной себе манере – песней.
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В Instagram-аккаунте Сергея появился видеоролик из караоке, где он трогательно спел песню Владимира Кузьмина «Мы по-прежнему вдвоем».
«Какой смешной сегодня день,
И в нем я сам себе смешон,
Но это лучше,
Чем быть жалким, как листок.
Года, что дым, еще один,
А мы все ждем, пока живем,
И как ни странно
Мы по-прежнему вдвоем», - чувственно пропел Глушко.
Тарзан подвергся критике после семейной драмы, которая развернулась в доме звездной четы. Наташа Королева обнаружила пропажу драгоценностей из дома на сумму в пять миллионов рублей. В краже она заподозрила актрису Анастасию Шульженко, которая была в доме звезды в ее отсутствие в качестве гостьи ее мужа. После Тарзана обвинили в измене с молодой артисткой, в чем он поспешил сознаться. При этом стриптизер заявил, что его подставили и опоили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарзан в стихах пожаловался Костюшкину на дефицит любви и сострадания.
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