«Какой смешной сегодня день»: Тарзан песней ответил, съехал ли он от жены

После скандала в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, к паре прикованы пристальные взгляды фанатов и СМИ. Тарзана корят за измену красавице-жене, а его молодую любовницу поливают грязью в комментариях. Несмотря на то, что певица вроде как простила супруга, не утихают слухи, что семья все же разъехалась.

Друзья пары уже обмолвились, что Глушко пришлось покинуть дом, в котором они с женой счастливо жили долгие годы, и поселиться в съемной квартире. Узнав, что о нем судачат в звездной тусовке, шоумен поспешил ответить недоброжелателям и сделал это в свойственной себе манере – песней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 1 Окт 2020 в 6:11 PDT

В Instagram-аккаунте Сергея появился видеоролик из караоке, где он трогательно спел песню Владимира Кузьмина «Мы по-прежнему вдвоем».

«Какой смешной сегодня день,

И в нем я сам себе смешон,

Но это лучше,

Чем быть жалким, как листок.

Года, что дым, еще один,

А мы все ждем, пока живем,

И как ни странно

Мы по-прежнему вдвоем», - чувственно пропел Глушко.

Тарзан подвергся критике после семейной драмы, которая развернулась в доме звездной четы. Наташа Королева обнаружила пропажу драгоценностей из дома на сумму в пять миллионов рублей. В краже она заподозрила актрису Анастасию Шульженко, которая была в доме звезды в ее отсутствие в качестве гостьи ее мужа. После Тарзана обвинили в измене с молодой артисткой, в чем он поспешил сознаться. При этом стриптизер заявил, что его подставили и опоили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарзан в стихах пожаловался Костюшкину на дефицит любви и сострадания.