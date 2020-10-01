«Какой смешной сегодня день»: Тарзан песней ответил, съехал ли он от жены

|
Татьяна Меркер
25

Звездные друзья поговаривают, что неверный муж снял себе квартиру лишь бы не жить с Королевой.

«Какой смешной сегодня день»: Тарзан песней ответил, съехал ли он от жены

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

После скандала в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, к паре прикованы пристальные взгляды фанатов и СМИ. Тарзана корят за измену красавице-жене, а его молодую любовницу поливают грязью в комментариях. Несмотря на то, что певица вроде как простила супруга, не утихают слухи, что семья все же разъехалась.

Друзья пары уже обмолвились, что Глушко пришлось покинуть дом, в котором они с женой счастливо жили долгие годы, и поселиться в съемной квартире. Узнав, что о нем судачат в звездной тусовке, шоумен поспешил ответить недоброжелателям и сделал это в свойственной себе манере – песней.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

В Instagram-аккаунте Сергея появился видеоролик из караоке, где он трогательно спел песню Владимира Кузьмина «Мы по-прежнему вдвоем».

«Какой смешной сегодня день,

И в нем я сам себе смешон,

Но это лучше,

Чем быть жалким, как листок.

Года, что дым, еще один,

А мы все ждем, пока живем,

И как ни странно

Мы по-прежнему вдвоем», - чувственно пропел Глушко.

Тарзан подвергся критике после семейной драмы, которая развернулась в доме звездной четы. Наташа Королева обнаружила пропажу драгоценностей из дома на сумму в пять миллионов рублей. В краже она заподозрила актрису Анастасию Шульженко, которая была в доме звезды в ее отсутствие в качестве гостьи ее мужа. После Тарзана обвинили в измене с молодой артисткой, в чем он поспешил сознаться. При этом стриптизер заявил, что его подставили и опоили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарзан в стихах пожаловался Костюшкину на дефицит любви и сострадания.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
Лунный календарь на октябрь: Что можно и нельзя делать?

Последние новости

23:16
ЕС включил в список санкций строителей Крымского моста и железнодорожников
22:56
«Какой смешной сегодня день»: Тарзан песней ответил, съехал ли он от жены
22:38
Умер начальник канцелярии Путина
22:33
«Эксперименты были неудачными»: стилист оценил новую прическу Гузеевой
22:20
Медведь покусал мужчину и ребенка в Подмосковье
22:10
«Увидел, что уходит под воду»: жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни

Сейчас читают

«Лапку дал мне»: Рудковская опубликовала видео с новорожденным сыном
«Интересная личность»: таролог предрекла судьбу новорожденного сына Рудковской
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок