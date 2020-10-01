Медведь покусал мужчину и ребенка в Подмосковье
Инцидент произошел в цирке-шапито в городе Реутове.
Фото: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH
Медведь напал на дрессировщика и ребенка в Московской области. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в цирке-шапито в городе Реутове. По предварительной информации, во время подготовки к выступлению с животного слетел намордник.
«Поступила информация о том, что в цирке-шапито в „Реутов-парке“ на Носовихинском шоссе медведь напал на дрессировщика и ребенка. По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей», — цитирует агентство представителя правоохранительных органов.
По данным источника, пострадавшие госпитализированы.
РИА Новости уточнили возраст ребенка. По их информации, пострадавшему — 13 лет.
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