Медведь покусал мужчину и ребенка в Подмосковье

|
Марина Неруцких
86

Инцидент произошел в цирке-шапито в городе Реутове.

Медведь покусал мужчину и ребенка в Подмосковье

Фото: ТАСС / TATYANA ZENKOVICH

Медведь напал на дрессировщика и ребенка в Московской области. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в цирке-шапито в городе Реутове. По предварительной информации, во время подготовки к выступлению с животного слетел намордник.

«Поступила информация о том, что в цирке-шапито в „Реутов-парке“ на Носовихинском шоссе медведь напал на дрессировщика и ребенка. По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей», — цитирует агентство представителя правоохранительных органов.

По данным источника, пострадавшие госпитализированы.

РИА Новости уточнили возраст ребенка. По их информации, пострадавшему — 13 лет.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
Лунный календарь на октябрь: Что можно и нельзя делать?

Последние новости

23:16
ЕС включил в список санкций строителей Крымского моста и железнодорожников
22:56
«Какой смешной сегодня день»: Тарзан песней ответил, съехал ли он от жены
22:38
Умер начальник канцелярии Путина
22:33
«Эксперименты были неудачными»: стилист оценил новую прическу Гузеевой
22:20
Медведь покусал мужчину и ребенка в Подмосковье
22:10
«Увидел, что уходит под воду»: жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни

Сейчас читают

«Лапку дал мне»: Рудковская опубликовала видео с новорожденным сыном
«Интересная личность»: таролог предрекла судьбу новорожденного сына Рудковской
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок