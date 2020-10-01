Медведь покусал мужчину и ребенка в Подмосковье

Медведь напал на дрессировщика и ребенка в Московской области. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в цирке-шапито в городе Реутове. По предварительной информации, во время подготовки к выступлению с животного слетел намордник.

«Поступила информация о том, что в цирке-шапито в „Реутов-парке“ на Носовихинском шоссе медведь напал на дрессировщика и ребенка. По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей», — цитирует агентство представителя правоохранительных органов.

По данным источника, пострадавшие госпитализированы.

РИА Новости уточнили возраст ребенка. По их информации, пострадавшему — 13 лет.