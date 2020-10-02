Спор, расколовший Францию: Макрона попросили перезахоронить в Пантеоне прах поэтов Рембо и Верлена
Инициаторы считают, что классики французской литературы заслужили хотя бы после смерти быть вместе. Неоднозначное предложение вызвало резонанс даже у толерантных французов.
Фото, видео: www.globallookpress / Estelle Ruiz; 5-tv.ru
Спор вокруг «московского озорного гуляки» меркнет по сравнению с грандиозным культурным скандалом во Франции. Макрона попросили перезахоронить в Пантеоне великих французов (это как Кремлевская стена у нас)— прах двух поэтов Рембо и Верлена. Основания: они великие и пострадали от гомофобов за свою любовь.
Десять бывших министров культуры, десятки представителей творческой интеллигенции подписали петицию. Противников тоже много — говорят не место им там. Андрей Захаров выслушал доводы.
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