Спор, расколовший Францию: Макрона попросили перезахоронить в Пантеоне прах поэтов Рембо и Верлена

Спор вокруг «московского озорного гуляки» меркнет по сравнению с грандиозным культурным скандалом во Франции. Макрона попросили перезахоронить в Пантеоне великих французов (это как Кремлевская стена у нас)— прах двух поэтов Рембо и Верлена. Основания: они великие и пострадали от гомофобов за свою любовь.

Десять бывших министров культуры, десятки представителей творческой интеллигенции подписали петицию. Противников тоже много — говорят не место им там. Андрей Захаров выслушал доводы.