Пегова показала степень своей подготовки к «Ледниковому периоду»

Ирина Пегова продолжает подготовку к десятому юбилейному сезону проекта «Ледниковый период». Актриса активно делится со своими поклонниками взлетами и падениями (в прямом и переносном смысле) на катке, выкладывая в сеть ролики с тренировок.

На этот раз Пегова показала в сторис на своей странице в Instagram «реальную» степень своей подготовки к мероприятию, премьера которого должна состояться 3 октября. На опубликованных кадрах видно, как актриса пытается совершить перекидной прыжок и тулуп, но при этом только чудом не выкатывается за пределы катка.

Instagram @pegovairina

Вернее, неудачей заканчивается его заключительная часть. Сам трюк Пеговой удался, однако после его выполнения актриса едва устояла на ногах. Однако ей все же удается поймать равновесие и устоять.

«Попытка не пытка! Для цирковых каскадеров!» – подписала она опубликованные сторис.

Отметим, что на профильных ресурсах тулуп называют одним из самых простых прыжков. Исполняя его, спортсмен отталкивается зубцом одного конька, а приземляется на другую ногу, на наружное ребро конька.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова разучила сложный трюк с Тихоновым.