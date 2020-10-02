Пегова показала степень своей подготовки к «Ледниковому периоду»
Актриса чуть не упала и не вылетела за пределы льда во время репетиции.
Фото, видео: Instagram @pegovairina
Ирина Пегова продолжает подготовку к десятому юбилейному сезону проекта «Ледниковый период». Актриса активно делится со своими поклонниками взлетами и падениями (в прямом и переносном смысле) на катке, выкладывая в сеть ролики с тренировок.
На этот раз Пегова показала в сторис на своей странице в Instagram «реальную» степень своей подготовки к мероприятию, премьера которого должна состояться 3 октября. На опубликованных кадрах видно, как актриса пытается совершить перекидной прыжок и тулуп, но при этом только чудом не выкатывается за пределы катка.
Вернее, неудачей заканчивается его заключительная часть. Сам трюк Пеговой удался, однако после его выполнения актриса едва устояла на ногах. Однако ей все же удается поймать равновесие и устоять.
«Попытка не пытка! Для цирковых каскадеров!» – подписала она опубликованные сторис.
Отметим, что на профильных ресурсах тулуп называют одним из самых простых прыжков. Исполняя его, спортсмен отталкивается зубцом одного конька, а приземляется на другую ногу, на наружное ребро конька.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова разучила сложный трюк с Тихоновым.
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