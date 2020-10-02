Пашинян сообщил о четырех сбитых над Арменией беспилотниках

Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за ракет противовоздушной обороны. Военные заявили — системы ПВО работают, чтобы отражать удары азербайджанских беспилотников. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона противника в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями.

Эти кадры сделаны в Ереване этой ночью. На них видно, как ракета, пролетает вблизи жилых кварталов. Накануне в Нагорном Карабахе несколько снарядов разорвались рядом с автострадой. Под обстрел попали журналисты французской газеты Le Monde.

Ранее лидеры России, США и Франции призвали Ереван и Баку немедленно прекратить боевые действия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и возобновить переговоры.