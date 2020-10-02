Пашинян сообщил о четырех сбитых над Арменией беспилотниках

Эфирная новость 7

По словам премьер-министра Армении, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями.

Фото, видео: РИА Новости / Минобороны Азербайджана; 5-tv.ru

Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за ракет противовоздушной обороны. Военные заявили — системы ПВО работают, чтобы отражать удары азербайджанских беспилотников.  По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона противника в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями. 

Эти кадры сделаны в Ереване этой ночью. На них видно, как ракета, пролетает вблизи жилых кварталов. Накануне в Нагорном Карабахе несколько снарядов разорвались рядом с автострадой. Под обстрел попали журналисты французской газеты Le Monde.

Ранее лидеры России, США и Франции призвали Ереван и Баку немедленно прекратить боевые действия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и возобновить переговоры.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:53
Пашинян сообщил о четырех сбитых над Арменией беспилотниках
6:41
Семенович на фото в 16-летнем возрасте перепутали с Селеной Гомез
6:30
Спор, расколовший Францию: Макрона попросили перезахоронить в Пантеоне прах поэтов Рембо и Верлена
6:18
Звезда сериала «Ольга» рассказал, почему не сам снимался в постельных сценах
6:06
Эксперимент по омоложению пожилых людей проводят в Петербурге
6:01
Лайфхак: как сделать держатель для телефона своими руками — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок