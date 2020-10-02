Российского туриста насмерть придавило окном в Турции

На отдыхе в Турции при странных обстоятельствах погиб 58-летний россиянин. Мужчину придавило окном в номере отеля, в итоге он скончался от удушья. Родственники говорят, что администрация отеля не оказала никакой помощи.

Тело погибшего отправят на родину за счет страховой компании, где планируют провести повторное вскрытие.