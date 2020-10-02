Первая пилотная сеть 5G заработала во Владивостоке

Компании МТС и Huawei запустили первую пилотную зону 5G во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как сообщает VladNews, сеть будет средством реализации исследовательских проектов вуза, тестирования решений в области VR и AR технологий, беспилотного транспорта и робототехники.

«Дальневосточный федеральный университет все чаще становится площадкой для апробации и внедрения передовых высокотехнологичных решений. Все это способствует ускоренному развитию ДВФУ как инновационного научно-технологического центра, где для студенческих команд и научных коллективов создаются лучшие условия для реализации амбициозных проектов», — считает вице-президент МТС по региональному развитию Игорь Егоров.

Он также отметил, что Владивосток стал одним из первых городов, освоивших сеть пятого поколения. Он назвал Дальний Восток стратегически важным регионом с высоким уровнем развития технологий. Все разработки ДВФУ в будущем станут доступны бизнесу, что положительно скажется на уровне экономики в регионе и стране.

По информации ФАН в России сервисы пятого поколения будут внедрены к концу 2023 года. По мнению специалистов, отечественные разработки помогут повысить уровень общественной безопасности, эффективность работы социальных служб, цифровизировать процессы в бизнесе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пандемия может простимулировать переход операторов связи на базы нового поколения, что приведет к исчезновению сети 3G.