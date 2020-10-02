Обнаженная экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о своих постельных привычках — фото

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Анастасия Шадская
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Татьяна Котова дала несколько советов, как улучшить свой сон.

Фото, видео: Instagram @kottova, @_vf_photo

Певица Татьяна Котова поделилась со своими подписчиками в Instagram пикантной полуобнаженной фотографией. Под откровенным снимком прикрытая лишь розовыми простынями девушка дала несколько советов на тему здорового сна своим фанатам.

«Недавно от врача услышала такую фразу, что именно женский организм требует того самого восьмичасового сна, тогда как мужчина может спать и по четыре-шесть часов для здоровья из-за отсутствия такого гормонального фона», — поделилась экс-вокалистка группы «ВИА Гра».

Девушка решила разобрать по пунктам важные для женского самочувствия вопросы.

Продолжительность сна

Татьяна указала, что спать пресловутые восемь часов в день — вовсе не обязательно. Достаточно приучить себя засыпать и просыпаться в промежутки, кратные полутора часам. Это полтора, три, четыре с половиной часа и так далее.

«Пробуждаясь посреди цикла, человек испытывает недомогание, вялость и головную боль», — пояснила Котова.

Правильная поза для сна

Исполнительница рассказала, что предпочитает почивать на спине. По данным медиков, сон на боку тоже возможен, а вот спать на животе — вредно для здоровья.

«Именно в этой позе расслабляются все мышцы, кровь свободно поступает в мозг, оказывается равномерная нагрузка на сердце», — написала Котова.

Ритуалы

Ложиться спать следует после хорошего проветривания — это гарантирует здоровый сон. А также бьюти-блогер посоветовала фанатам не забывать о пользе горячей ванны с пеной по вечерам.

«Это расслабит после тяжелого трудного дня и поможет уснуть», — убеждена певица.

Постельные принадлежности

Сама Татьяна предпочитает не слишком широкие подушки от десяти до 14 сантиметров в высоту. При этом она рассказала, что в индустрии красоты сейчас появился настоящий тренд по созданию все новых и новых вариантов подушек и постельного белья.

Девушка выбрала для себя белье из тенселя — это нежнейший материал, популярный в странах Азии. Считается, что он не вредит даже самой нежной, чувствительной и поврежденной коже. Поэтом сон на таком постельном белье гарантированно будет спокойным и долгим.

Instagram @kottova

Фанаты остались в восторге от красавицы Татьяны и поблагодарили ее за мудрые советы. В комментариях они поделились и собственными лайфхаками и привычками.

«Я без кота спать не могу»;

«А еще нежелательно спать на левом боку! Там у нас находится сердце!»;

«Не могу уснуть без проветривания комнаты»;

«А я вот без мужа уснуть не могу, тоскливо без него рядом», — написали они под постом.

Ранее 5-tv.ru писал, как нужно ухаживать за собой для сохранения красоты и молодости.

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