Полезные лайфхаки по уходу за собой от бьюти-блогера Татьяны Котовой

Бьюти-блогер Татьяна Котова поделилась в своем профиле в Instagram несколькими полезными рецептами по уходу за кожей лица и тела. Она выложила пост, где рассказала подписчикам лайфхаки, как сохранить красоту в домашних условиях, используя натуральные ингредиенты.

Уход за кожей вокруг глаз

Для того, чтобы избавиться от опухших век или синяков под глазами, нужно использовать кружочки огурца или чайные пакетики. Также хорошо помогает сырой очищенный картофель или холодная ложка. Еще можно смещать картофельный крахмал с розовой водой или агар-агар с отваром ромашки и использовать как патчи.

Маска для лица

По словам блогера, самая простая маска для лица из холодильника — кефирная. Для ее приготовления понадобятся две столовые ложки кефира, одна столовая ложка меда и яичный белок. Все ингредиенты нужно перемешать до однородной массы и нанести на кожу лица на 18–20 минут, после смыть холодной водой. Такая маска очищает, успокаивает и защищает от грязи.

Уход за телом

Для профилактики целлюлита хорошо помогает кофейный скраб, который можно сделать из кофейной гущи и меда.

Чтобы избавиться от излишнего потоотделения летом, нужно принимать ванну с мятой.

Чтобы избежать мозолей на ногах, нужно смазать ноги вазелином.

Уход за волосами

Если вы хотите придать волосам оттенок, можно использовать отвар ромашки (осветляет) или крапивы (делает немного рыжими). Также можно ополаскивать им волосы или смачивать их по всей длине, чтобы добиться более сильного оттенка.

Для укрепления волос можно использовать касторовое и репейное масла, а еще перед мытьем головы за час нанести на кончики простой рыбий жир, что они не секлись. Перцовое масло, нанесенное на корни, хорошо способствует росту волос.

Дополнительные лайфхаки

Если вы хотите избежать следов от туши под глазами во время нанесения макияжа, то стоит воспользоваться обычной ложкой или салфеткой. Надо просто держать ложку/салфетку/патч под нижним веком.

Если вы хотите, чтобы лак на ногтях высох быстрее, вам стоит опустить ладонь в холодную воду со льдом.

Instagram @kottova

Подписчики Татьяны поблагодарили девушку за полезные советы и отметили ее красоту.

«Очень полезные лайфхаки! Обязательно ими воспользуюсь, спасибо вам»;

«Ты ангел!» — написали пользователи.

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