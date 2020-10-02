Эксперт объяснил, чем опасно поддельное зарядное устройство для смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм», чем опасно использование поддельных зарядных устройств для смартфонов. Такие приборы могут не соответствовать требованиям безопасности, что приводит к повреждению порта зарядки телефона. Последствия могут быть фатальны — от выхода из строя до возгорания из-за неготовности к скачкам напряжения.

Гриценко уверен, не стоит приобретать в магазинах даже заявленные как оригинальные устройства, если их цена значительно ниже, чем у официального производителя. За такими «выгодными» предложениями также может скрываться некачественный товар.

«При выборе нового шнура нужно обратить внимание на надписи на его оплетке и форму разъемов, контактных групп. Любая кривизна разъемов, следы на металле — повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура», — поясняет эксперт.

Важно следить за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях. На кабеле Lightning-USB ищите отметки о том, где разработан и произведен прибор, а также на расстоянии примерно 18 сантиметров от разъема USB должен быть указан 12-значный серийный номер изделия.

Вред смартфону и его владельцу может нанести не только техника, но и поступающая на устройство информация. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие SMS-сообщения никогда нельзя открывать россиянам.