Эксперт объяснил, чем опасно поддельное зарядное устройство для смартфона

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Оксана Тарасова
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Использование неоригинальных зарядок для телефонов может полностью вывести гаджет из строя и даже привести к пожару.

Эксперт объяснил, чем опасно поддельное зарядное устройство для смартфона

Фото: Depositphotos / baloon111

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм», чем опасно использование поддельных зарядных устройств для смартфонов. Такие приборы могут не соответствовать требованиям безопасности, что приводит к повреждению порта зарядки телефона. Последствия могут быть фатальны — от выхода из строя до возгорания из-за неготовности к скачкам напряжения.

Гриценко уверен, не стоит приобретать в магазинах даже заявленные как оригинальные устройства, если их цена значительно ниже, чем у официального производителя. За такими «выгодными» предложениями также может скрываться некачественный товар.

«При выборе нового шнура нужно обратить внимание на надписи на его оплетке и форму разъемов, контактных групп. Любая кривизна разъемов, следы на металле — повод усомниться в оригинальности и безопасности шнура», — поясняет эксперт.

Важно следить за тем, чтобы блок зарядки был собран аккуратно, без зазоров, следов или разводов на металлических частях. На кабеле Lightning-USB ищите отметки о том, где разработан и произведен прибор, а также на расстоянии примерно 18 сантиметров от разъема USB должен быть указан 12-значный серийный номер изделия.

Вред смартфону и его владельцу может нанести не только техника, но и поступающая на устройство информация. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие SMS-сообщения никогда нельзя открывать россиянам.

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