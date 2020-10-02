Кадры последствий и разрушений после мощных взрывов, которые раздаются в Степанакерте публикует 5-tv.ru.

По данным корреспондента «Известий» Дениса Кулаги, там прогремели два взрыва.

Под удар попало и здание местного МЧС — там оказались выбиты стекла и двери, начался пожар. Спасатели пытаются устранить последствия произошедшего. По словам Дениса Кулаги, узнать есть ли в результате взрывов пострадавшие не представляется возможным, так как близко к эпицентру разрушений не подойти.

Одна из местных жителей рассказала, что не может поверить, как в современном мире могут происходить такие зверства.

«Мне не страшно, мне просто обидно, что в 21-м веке совершаются такие зверства, убивают таким путем мирное население. Если б мне было страшно, мы бы покинули. Это наша земля, мы будем стоять» — сказала женщина.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.