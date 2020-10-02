«Как молоды мы были»: архивное фото Пугачевой в окружении семьи

На фан-странице в Instagram, посвященной многочисленному семейству Аллы Пугачевой, выложили архивный снимок Примадонны. Поклонники певицы пришли в восторг от того, как молодо выглядят на нем сама певица, ее дочь Кристина Орбакайте, внуки Никита и Дени, а также зять Михаил Земцов.

«Любимое фото. Все такие молодые», — подписал снимок администратор фанатского блога.

Поклонники звездного семейства тоже ударились в ностальгию.

«Аллочка такая аппетитная и веселая»;

«Оба внучка так к бабушке прильнули, греются ее душевным теплом»;

«Как молоды мы были…» — появилось в комментариях под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Любимое фото ❤️ Все такие молодые 🌺 Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily) 1 Окт 2020 в 10:06 PDT

Больше всего пользователей сети молодой зятя Пугачевой Михаил Земцов. Мужчина предстал на фото с густой шевелюрой, некоторые даже приняли его за отца Дени — бизнесмена Руслана Байсарова.

«Земцова очень сложно узнать»;

«Муж Кристины здесь красавчик», — восторженно написали они.

Певица Кристина Орбакайте вышла замуж за владельца сети стоматологий в США Михаила Земцова в 2005 году. В 2012 году в Майами родилась их дочь Клава. После этого Орбакайте практически покинула сцену и посвятила себя мужу и малышке. Семья проводит большую часть года во Флориде, Примадонна видит их редко, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что у внучки Аллы Пугачевой Клавы вышла первая песня.