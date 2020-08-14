«На маму похожа!» — внучка Аллы Пугачевой выпустила первую песню
Дочке Кристины Орбакайте Клавдии всего восемь лет, но она уже начинает покорять эстраду.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова пошла по стопам бабушки. Единственная дочь Кристины Орбакайте записала свой первый трек, при том на испанском языке. Это произошло в США, где во время пандемии жила семья Орбакайте. Вестью о первой песне Клавдии мать девочки поделилась с подписчиками в Intsagram.
«У нас радостная новость! — написала Кристина. — Клавочка записала песню на испанском языке!»
Орбакайте предложила всем желающим послушать песню под названием «Ser Amigos» («Будем друзьями» — исп.). Она опубликована на всех популярных платформах для прослушивания музыки.
Подписчики Орбакайте с воодушевлением встретили пост.
«Песня без пошлых нот, как сейчас, обычно, какой композитор хороший»;
«Вот это подарок! Испанский красивый»;
«Очень и очень понравилась песня в исполнении Клавочки»;
«На маму похожа!» — написали поклонники звездного семейства.
Клава Земцова пополнит число музыкальных членов своей семьи. Бабушка, мать и старший брат девочки известные певцы.
Кристина Орбакайте родила дочь от владельца стоматологической клиники из США в 2012 году. Они познакомились случайно, и будущий муж не узнал в Орбакайте звезду. Романтическая встреча и отношения увенчались свадьбой в 2005 году. С тех пор семья живет на две страны.
5-tv.ru писал, что дочери Кристины Орбакайте стали прочить карьеру модели.
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