Внучка Аллы Пугачевой Клавдия Земцова пошла по стопам бабушки. Единственная дочь Кристины Орбакайте записала свой первый трек, при том на испанском языке. Это произошло в США, где во время пандемии жила семья Орбакайте. Вестью о первой песне Клавдии мать девочки поделилась с подписчиками в Intsagram.

«У нас радостная новость! — написала Кристина. — Клавочка записала песню на испанском языке!»

Instagram @orbakaite_k

Орбакайте предложила всем желающим послушать песню под названием «Ser Amigos» («Будем друзьями» — исп.). Она опубликована на всех популярных платформах для прослушивания музыки.

Подписчики Орбакайте с воодушевлением встретили пост.

«Песня без пошлых нот, как сейчас, обычно, какой композитор хороший»;

«Вот это подарок! Испанский красивый»;

«Очень и очень понравилась песня в исполнении Клавочки»;

«На маму похожа!» — написали поклонники звездного семейства.

Клава Земцова пополнит число музыкальных членов своей семьи. Бабушка, мать и старший брат девочки известные певцы.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/11713775/track/69754636">Ser Amigos</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/93188">Claudia</a> на Яндекс. Музыке

Кристина Орбакайте родила дочь от владельца стоматологической клиники из США в 2012 году. Они познакомились случайно, и будущий муж не узнал в Орбакайте звезду. Романтическая встреча и отношения увенчались свадьбой в 2005 году. С тех пор семья живет на две страны.

5-tv.ru писал, что дочери Кристины Орбакайте стали прочить карьеру модели.