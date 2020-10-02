ОНФ представил новый проект «Путешествуем по России» для помощи туристам

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Валентин Черников
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Общественники запустили сайт с полезными советами для россиян в поддержку программы туристического кешбэка.

Фото, видео: Depositphotos / dorian2013; ОНФ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил новый проект под названием «Путешествуем по России» в поддержку программы туристического кешбэка. Об этом рассказал куратор проекта, журналист и эксперт ОНФ Денис Полунчуков.

Общественники проанализировали итоги первого этапа программы частичного возврата средств за путешествия по стране и выработали предложения для улучшения условий российских туристов к началу второго этапа. Для этого «фронтовики» создали сайт Russialike.ru. На нем можно найти описание различных туристических маршрутов и предложений — куда поехать, что посмотреть, как добраться, сколько это будет стоить, какие экскурсии можно посетить в выбранной местности, и так далее.

На этом же ресурсе появился специальный раздел по наиболее актуальным вопросам, с которыми сталкиваются туристы. Ранее на горячую линию ОНФ поступали жалобы от граждан на завышение цен туроператорами, несоблюдение ими условий программы и отсутствие предложений по программе на интернет-ресурсах компаний.

«ОНФ проанализировал эти обращения. Мы выработали предложения по доработке условий программы и контролю ценовой политики. Они направлены в Ростуризм. Надеемся, что они будут учтены при реализации следующего этапа программы», — подчеркнул Полунчуков.

Права туристов нередко нарушаются и в ходе поездок — со стороны отелей, туркомпаний и перевозчиков, добавила эксперт ОНФ, правозащитник Виктория Рашина. Поэтому ОНФ намерен вести как просветительскую, так и правозащитную работу. Уже сейчас на сайте Russialike.ru туристы могут ознакомиться с правовыми советами или оставить свою жалобу.

Периодически путешественники попадают в неприятные ситуации из-за нехватки или неверного заполнения проездных документов, жалуются на некачественный сервис и нехватку информации о достопримечательностях. Все эти вопросы авторы программы намерены охватить и восполнить информационные пробелы.

В рамках проекта ОНФ стартовал конкурс видеороликов, в котором нужно показать фрагменты своего путешествуя по стране. Видео нужно выложить в Instagram, пометив его хештегом #Russialike, до 15 октября. Главный приз — тур выходного дня на двоих в один из российских регионов.

Ранее правительство заявило о продлении программы частичного возврата средств за путешествия по России. Она затронет рождественские каникулы и продолжится до 10 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как государство расширило программу туристического кешбэка.

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