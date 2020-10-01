Программа туристического кешбэка продлена до января 2021 года

Правительство продлило программу туристического кешбэка. Об этом сообщается на сайте кабмина. Срок предоставления туристической услуги продлили до 10 января 2021 года.

Постановление за подписью премьера Михаила Мишустина расширило возможности для путешественников. Так, отныне в программе помимо отелей и туроператоров смогут участвовать и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком позже объявят в Ростуризме.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей. Зато минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Ранее она должна была достигать 25 тысяч рублей. Максимальный возврат по-прежнему составляет 20% от стоимости тура. При этом теперь он поднялся с 15 до 20 тысяч рублей.

Прежним осталось и обязательно условие программы — оплата картой «Мир». Кешбэк на нее будет начисляться в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России государство выделило 15 миллиардов рублей. Первый этап программы прошел с 21 по 28 августа. Услугой воспользовались около 60 тысяч человек. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца года. Второй этап продаж продлится дольше — не менее полутора месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам вернулось 100 миллионов кешбэка за поездки по стране.