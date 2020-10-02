Журналисты из России и Армении попали под обстрел в Карабахе

|
Алина Потёмкина
35

Также в автобусе с прессой был волонтер из Америки.

Журналисты из России и Армении попали под обстрел в Карабахе

Фото: 5-tv.ru

Автобус с российскими и армянскими журналистами, а также волонтером из США попал под обстрел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под обстрел в Карабахе попала певица Чичерина. Она ехала, чтобы дать концерт в поддержку жителей непризнанной республики.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.09
0.81 91.58
0.86
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября

Последние новости

17:25
Кокорин не примет участия в матче ЧР против «Зенита» из-за травмы
17:14
Адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на обвинения Алибасова о замках на дверях
17:14
«Это было наваждение, гипноз» — Ефремов о влиянии на него Пашаева
17:03
Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 5 по 11 октября
16:52
Армения сообщила о 10 раненых карабахских спасателях — видео
16:45
Банду угонщиков элитных автомобилей задержали в Петербурге

Сейчас читают

Поклонники Бабкиной пришли в восторг от стройной фигуры певицы
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок