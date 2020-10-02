Журналисты из России и Армении попали под обстрел в Карабахе

Автобус с российскими и армянскими журналистами, а также волонтером из США попал под обстрел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под обстрел в Карабахе попала певица Чичерина. Она ехала, чтобы дать концерт в поддержку жителей непризнанной республики.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.