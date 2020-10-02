Жители карабахского города рассказывают о сильной вспышке.

В центре Степанакерта прогремели пять взрывов

Фото: 5-tv.ru

Пять взрывов прогремели в центре карабахского Степанакерта за последние десять минут. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Денис Кулага, который находится на месте событий. Местные жители рассказали, что видели яркую вспышку, в городе не смолкают сирены.

«Сейчас еще два прилета очень серьезных. Сирена не смолкает. Прилетает очень близко», — сказал Денис Кулага.

Журналист «Известий» рассказал, что жители прячутся в бомбоубежищах.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в горячую фазу 27 сентября. Территория остается спорной с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведется процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

После возобновления конфликта Армения и Азербайджан возложили друг на друга ответственность за эскалацию обстановки. Стороны сообщили о потерях среди мирного населения. И Ереван, и Баку опровергают данные противника о происходящем в зоне конфликта.

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