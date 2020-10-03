Американский ученый предсказал, когда земляне встретятся с инопланетянами

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Светлана Александрова
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По мнению астробиолога Калеба Шарфа, до сих пор обнаружить братьев по разуму не удалось потому, что у них пока все хорошо.

Американский ученый предсказал, когда земляне встретятся с инопланетянами

Фото: Depositphotos / mik38

У человечества будет больше шансов обнаружить внеземную цивилизацию в том случае, если ей будет угрожать гибель или глобальная катастрофа. Такую точку зрения высказал астробиолог из американского Колумбийского университета Калеб Шарф в своей статье в Scientific American, содержание которой приводит «Экономика сегодня».

По мнению ученого, до сих пор землянам не удавалось обнаружить инопланетян потому, что у них все хорошо и они тихо живут, ничем не выдавая своего присутствия. Однако если жители какой-либо планеты во Вселенной столкнутся с серьезными проблемами и окажутся на грани гибели, разрушающийся мир мы заметим скорее.

Шарф призывает исследователей, занятых поиском инопланетного разума сфокусироваться на технологических признаках погибающей цивилизации и прислушаться к «крикам о помощи» наших братьев по разуму. По словам астробиолога, даже если инопланетные существа будут переживать крушение планеты «тихо», их все равно можно будет «засечь» с Земли, по загрязнению атмосферы или другим признакам экологической катастрофы.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российский ученый, глава научно-исследовательской группы «Крым-Космопоиск» Евгений Вдовиченко подтвердил, что около 1% свидетельств об НЛО могут оказаться правдивыми.

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