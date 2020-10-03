Игорь Крутой признался, что отбил жену у ее первого мужа

Композитор Игорь Крутой рассказал, что ему пришлось разбить первый брак своей жены Ольги, чтобы самому жениться на ней. Именно этой женщине он посвятил знаменитый хит «Я люблю тебя до слез», который исполняет Александр Серов.

Музыкант стал гостем очередного выпуска «Судьбы человека». Он признался ведущему Борису Корчевникову, что влюбился в Ольгу с первого взгляда. Его не остановило даже наличие у женщины мужа — бизнесмена из США.

«Любовь возникла у меня сразу. На третьем свидании я предложил ей выйти за меня замуж», — рассказал Крутой, ожидавший отказа.

Композитор тогда сам только прошел через болезненный развод, инициатором которого стала первая супруга Елена, у него были финансовые трудности. Несмотря на это, Ольга согласилась разрушить свою семью ради брака с ним. Нелегко пришлось обоим, пишет Starhit.ru.

«Любой развод тяжелый для одной и другой стороны», — пояснил Крутой.

Свадьбу композитор вспоминает с нежностью — молодожены опоздали на собственный праздник. А их первый танец прошел как раз под написанную в честь Ольги песню. С тех пор минуло 25 лет. Пара, воспитавшая двоих детей, пережила много трудностей — сложности с работой, жизнь на две страны (Ольга ведет бизнес в США — Прим. ред.), болезнь Крутого. При этом супруги считаются одной из самых крепких звездных пар в отечественном шоу-бизнесе.

Пользователи сети с интересом отнеслись к новому интервью прославленного композитора.

«Такое чудное ощущение чистоты и доброты от этого прекрасного человека и его песен»;

«Как ему, этому порядочному и культурному человеку, удается сосуществовать вместе с грязным, пошлым российским шоу-бизнесом? Вот действительно: выше всех!»;

«Звездный композитор — это без сомнения. Его личная жизнь — это его жизнь, и никто не имеет право лезть в нее», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, как Игорь Крутой впервые ответил на слухи про онкологию.