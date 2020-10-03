«Врачи исполосовали меня»: Игорь Крутой впервые ответил на слухи о раке

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Валентин Черников
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Композитор рассказал, какую операцию пережил.

«Врачи исполосовали меня»: Игорь Крутой впервые ответил на слухи о раке

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Рак забрал у Игоря Крутого отца и близкого друга — Дмитрия Хворостовского. Много лет поговаривают, что композитор и сам неизлечимо болен. Впервые эти слухи появились после операции, которую он пережил. Об этом народный артист рассказал в интервью Борису Корчевникову и впервые открыто ответил на вопрос о своем самочувствии.

В 2000-х медики обнаружили у Крутого кисту поджелудочной железы. Хирургическое вмешательство прошло не совсем удачно, уточняет «Экономика сегодня». Новообразование успешно удалили, но после операции возникли осложнения.

«Врачи исполосовали меня, но слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша (дочь — Прим.ред.), и я написал песни. Когда очухался после операции, мне позвонил Иосиф Кобзон и говорит, мол, ему сказали, что я умер. «Да нет, я живой, все нормально“», — вспомнил композитор.

Спустя два десятилетия Крутой чувствует себя хорошо и рад, что достойно выдержал все испытания. Народный артист не смог смириться лишь со смертью отца от рака слюнной железы. Ведь сегодня такой недуг лечится, а в то время близкого человека не удалось спасти.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Игорь Крутой расстался с первой женой.

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