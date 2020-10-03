Видео: звезда «Охотников за привидениями» подвергся жестокому нападению в Нью-Йорке

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Виктория Андреева
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В настоящее время жизни актера Рика Мораниса ничто не угрожает.

Видео: звезда «Охотников за привидениями» подвергся жестокому нападению в Нью-Йорке

Фото: Кадр из фильма " Охотники за привидениями" 1984

Звезда «Охотников за привидениями» Рик Моранис подвергся нападению в Нью-Йорке, передает CBS New York. Вопиющий инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По данным издания, все произошло около 7.30 утра 1 октября на одной из центральных улиц Манхэттена. В момент, когда 67-летний актер дышал воздухом на улице, к нему подошел неизвестный и со всей силы ударил его по голове. Судя по тому, как в считанные секунды Моранис повалился на землю, можно сделать вывод, что на некоторое время он потерял сознание. Нападавший не спеша покинул место преступления.

Отмечается, что после полученных травм Рик был вынужден обратиться за мединской помощью. Актер жаловался на сильные боли в голове, спине и задней части бедра. О случившемся он также сообщил в полицию.

В настоящее время правоохранители ведут активные поиски нападавшего. Из особых примет — толстовка с надписью «Я люблю Нью-Йорк». За любую информацию о месте нахождения предполагаемого преступника гарантируется вознаграждение до 2500 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда российских сериалов Елена Ксенофонтова едва не потеряла сына из-за жестокого избиения неизвестными.

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