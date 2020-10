Видео: звезда «Охотников за привидениями» подвергся жестокому нападению в Нью-Йорке

Звезда «Охотников за привидениями» Рик Моранис подвергся нападению в Нью-Йорке, передает CBS New York. Вопиющий инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По данным издания, все произошло около 7.30 утра 1 октября на одной из центральных улиц Манхэттена. В момент, когда 67-летний актер дышал воздухом на улице, к нему подошел неизвестный и со всей силы ударил его по голове. Судя по тому, как в считанные секунды Моранис повалился на землю, можно сделать вывод, что на некоторое время он потерял сознание. Нападавший не спеша покинул место преступления.

Отмечается, что после полученных травм Рик был вынужден обратиться за мединской помощью. Актер жаловался на сильные боли в голове, спине и задней части бедра. О случившемся он также сообщил в полицию.

В настоящее время правоохранители ведут активные поиски нападавшего. Из особых примет — толстовка с надписью «Я люблю Нью-Йорк». За любую информацию о месте нахождения предполагаемого преступника гарантируется вознаграждение до 2500 тысяч долларов.

🚨WANTED🚨for ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500👀Seen him? Know who he is? 📞Call 1-800-577-TIPS or📲DM us! ☎️Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk