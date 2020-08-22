«Били ногами в лицо»: Ксенофонтова о нападении неизвестных на ее сына
Актриса сериала «Кухня» рассказала, что двое прохожих без всякой причины набросились на ее ребенка.
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Фото, видео: Instagram @elena_ksenofontova_official
Актриса Елена Ксенофонтова рассказала о том, что произошло с ее первенцем. Две недели назад 17-летнего Тимофея жестоко избили на улице двое неизвестных взрослых мужчин. О выписке наследника артистка рассказала в Instagram.
Звезда «Кухни» показала фото сына, добавив несколько подробностей нападения на подростка. По ее словам, агрессоры без всякой причины набросились на ее ребенка и стали бить его ногами в лицо. В результате — сотрясение мозга, сломанный нос, множественные гематомы и ужасный стресс.
«Теперь можно немного выдохнуть, — призналась она подписчикам. — Их ищут и, надеюсь, найдут».
Актриса от всей души поблагодарила спасителя своего сына, вмешавшегося в происходящее. Также слова благодарности она выразила и медицинскому персоналу Филатовской больницы в Москве, где выходили ее сына.
«Спасибо вам за вашу любовь, тепло, молитвы, заботу, профессионализм и свет в ваших душах!» — написала она.
Подписчики актрисы поддержали ее добрым словом.
«Здоровья и безопасности! От всего сердца»;
«Здоровья сыну!»;
«Как страшно за детей, сил вам. И спасибо всем, кто помогал!» — написали они.
Этот год для Елены был не самым легким. Недавно она наконец смогла оспорить решение суда по иску от ее гражданского мужа. Тот обвинял ее в нанесении ему побоев, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru писал о победе Елены Ксенофонтовой в судебном процессе.
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