Гроб с телом «Тесака» доставили на Кунцевское кладбище Москвы

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Виктория Андреева
Эксклюзив 127

Скандально известный националист Максим Марцинкевич скончался 16 сентября.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тело Максима «Тесака» Марцинкевича доставили на Кунцевское кладбище Москвы. Церемония прощания с националистом начнется в 11.00. С самого утра возле ограды дежурит полиция. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

Марцинкевич умер 16 сентября. Его обнаружили мертвым в камере следственного изолятора (СИЗО) в Челябинске. 

Отец покойного уверен, что сын никогда бы не пошел на суицид. В подтверждение своим словам мужчина рассказал о травмах, замеченных им на теле покойного. Он утверждал, что на коже присутствовали следы уколов, а также сообщил о двух оторванных ногтях на ногах.

По факту случившегося родственники Максима Марцинкевича требуют возбудить уголовное дело.

5-tv.ru

«Тесак» скончался в возрасте 36 лет. Более всего был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, и публично их унижали. Марцинкевич также возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат семьи «Тесака» назвал видео осмотра тела националиста доказательством пыток.

* — запрещены на территории РФ.

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