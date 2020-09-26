Адвокат семьи «Тесака» назвал видео осмотра тела националиста доказательством пыток

Адвокат семьи погибшего в челябинском СИЗО националиста Максима Марцинкевича Алексей Михальчик в беседе с 5-tv.ru назвал видео осмотра тела «Тесака» доказательством пыток. В сети появились кадры, на которых автор ролика утверждает, что запись сделана в морге, а на теле радикала есть следы пыток.

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Юрист отметил, что распространение подобных материалов балансирует на грани этики и подлежит оправданию только в случаях достижения значимых общественных целей.

«Боюсь, что в данной ситуации мы имеем как раз такой случай. ФСИН официально отрицает, что к Максиму Марцинкевичу применялась сила. Следователь, проводящий проверку такую позицию поддерживает. В результате те лица, которые применяли пытки и, вероятнее всего убили человека, могут уйти от заслуженного наказания», — заявил Алексей Михальчик.

Адвокат семьи «Тесака» склонен считать, что шокирующие кадры со следами пыток являются прямым доказательством убийства Максима Марцинкевича, которое подлежит расследованию.

«Тот факт, что при таких явных признаках насильственной смерти дело до сих пор не возбуждено позволяет говорить о признаках должностного преступления со стороны лиц, которым поручено проведение проверки», — уверен юрист.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году суд приговорил Марцинкевича к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Максима «Тесака» Марцинкевича сделал эмоциональное заявление после осмотра тела сына в морге в Челябинске.

* — запрещена в РФ.