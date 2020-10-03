В Москве прощаются с националистом Максимом Марцинкевичем
Известный по прозвищу «Тесак» радикал скончался 16 сентября.
Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
В эти минуты на Кунцевском кладбище Москвы проходит церемония прощания с печально известным националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу «Тесак». На месте дежурит наряд полиции во избежание неприятных инцидентов. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.
Националист скончался 16 сентября в возрасте 36 лет. Сотрудники челябинского следственного изолятора (СИЗО) обнаружили труп «Тесака» в одиночной камере. По предварительным данным, осужденный за «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (статья 282 УК РФ) Марцинкевич свел счеты с жизнью. Однако его родственники в эту версию верить отказываются.
Отец покойного — Сергей Марцинкевич — настаивает, что смерть радикала кто-то тщательно спланировал. Об этом, по его мнению, свидетельствуют и следы пыток на теле умершего: шрамы от уколов и оторванные ногти на пальцах ног.
Максим Марцинкевич был известен как инициатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-некрофиляй», в рамках которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, и публично их унижали. Кроме того, он возглавлял организации «Реструкт»* и «Формат-18»*, был трижды судим за преступления по экстремистским статьям.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото справки о смерти националиста Максима Марцинкевича.
* — запрещены на территории РФ
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