Ведущая Дана Борисова разместила на своей странице в Instagram фото со съемок в передаче юмориста Максима Галкина. Подписчики звезды были удивлены ее моложавым и свежим видом. Многие засомневались — не пластическая ли хирургия тому виной.

На снимках Дана Борисова демонстрирует отличную фигуру, позирует с Сергеем Пенкиным и Валдисом Пельшем, отлично выглядит и много улыбается.

«Я была счастлива, что меня пригласили на шоу с ведущим Максимом Галкиным, — написала Дана. — Совсем другой уровень, не хочу никого обидеть. Чувствовала себя самой-самой. На программе мне уделили особое внимание. И это так приятно».

Instagram @danaborisova_official

В прошлом у Даны Борисовой были большие проблемы из-за наркозависимости. Женщине пришлось пройти длительную реабилитацию. Деньги на нее дали ее коллеги с телевидения.

«Дана, прекрасно выглядите»;

«Вы так помолодели и похорошели. Я раньше была уверена, что изменения во внешности из-за алкоголя и наркотиков — это необратимый процесс»;

«Очень хорошо выглядите! Красавица», — похвалили ее фанаты.

Впрочем, не все поверили, что отличный внешний вид — заслуга только здорового образа жизни.

«А что с лицом? Пластика?» — поинтересовался один из пользователей.

«Во-первых, с лицом все идеально, во-вторых, Дана не делала ни одной пластической операции!» — бросился на защиту своей любимицы фанат Борисовой.

На съемках Дана была в дорогом платье от дизайнера Аники Керимовой. Это сразу привлекло внимание знатоков моды.

«Это тот дизайнер, которая шила платье Азизы для свадьбы за 11 миллионов? А твоя обновка сколько стоит?» — спросили у нее в комментариях.

«75 тысяч рублей», — ответила ведущая.

В последнее время у Даны Борисовой есть немало поводов для радости. Так, балерина Анастасия Волочкова передумала судиться с телеведущей и сама отозвала свой иск. Раньше утверждалось, что она хочет получить от Борисовой один миллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дана Борисова отреагировала на новости об отозванном иске Волочковой.