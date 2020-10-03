«Спокойствие, только спокойствие!», или как стресс провоцирует развитие онкологии

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Виктория Андреева
Эксклюзив 627

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, как предупредить появление смертельно опасного заболевания.

Фото, видео: Depositphotos / SIphotography; 5-tv.ru

Понятия «стресс» и «депрессия» в современном мире знакомы каждому второму. Реалии таковы, что приходится успевать существовать сразу в нескольких измерениях, сочетая восьми или 12-часовой рабочий день, работу по дому, семью и друзей. В таком случае времени на отдых совсем не остается, что наихудшим образом сказывается на здоровье.

Мало того, что на фоне постоянного перевозбуждения могут развиться различные психосоматические заболевания, стресс, как оказалось, провоцирует и появление раковых опухолей. Каким образом? Рассказал хирург-онколог Михаил Мяснянкин в беседе с 5-tv.ru.

«Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы. Это очень важно понимать в том контексте, что из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования. Ни в коем случае нельзя использовать такие антистрессы, как курение, алкоголь, переедание», — предупреждает медик.

И вместе с тем обращает внимание, что существенно снизить риск развития смертельно опасной болезни поможет правильное питание, регулярные занятия спортом, положительный настрой. Кроме того, полезно обзавестись каким-нибудь интересным хобби.

«Благодаря этому каждый человек может укрепить свою иммунную систему и избежать стресса, который пагубно может повлиять на жизнь», — подытожил Михаил Мяснянкин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, есть ли связь между ЭКО и развитием онкологии.

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