После того как Максим Фадеев распустил лейбл MALFA, поклонники были сильно обеспокоены его будущим. Кто-то предполагал, что, разочаровавшись в артистах, продюсер навсегда покинет профессию. Другие же верили: совсем скоро музыкант найдет себе новую звезду. И, отчасти, последние оказались правы.

Совсем недавно Фадееву подарили очаровательного щенка породы мальтипу. О том, оставлять его себе или нет, продюсер даже не задумывался. Единственное, что его беспокоило, — отсутствие всяких идей, как называть питомца, пишет URA.RU. Ради этого он даже организовал конкурс. Фаворитом стала необычная кличка — Мальчик.

На удивление публики, с первых дней Максим озаботился продвижением любимца на модных площадках интернета. Так, только за последние пять часов музыкант выложил сразу несколько постов в главной роли с Мальчиком. Среди них — вот эта милая зарисовка.

«Привет! Меня зовут Мальчик! Если кто-то скажет, что я девочка, пусть первым бросит в меня камень! Я — будущая звезда Instagram! Скоро создам страницу и… У меня есть уникальная особенность: у меня не четыре, а пять пальцев, как у людей! Также волосы как у людей и многое другое!!! И я прелесть!» — сообщил фолловерам от лица щенка Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Судя по реакции пользователей, набрать сотни и даже тысячи подписчиков питомцу продюсера будет довольно легко. Фолловеры Максима один за другим нахваливали собаку, признаваясь, что даже немного завидуют артисту.

«Глазки бусинки, кожаный нос, новое счастье в вашем доме!»

«О, я точно подпишусь! Какой хороший!!!»

«Зачем нам SEREBRO и MALFA, когда есть такое чудо!»

«Ты ж моя радость! А глазки какие умненькие!» — писали восхищенные фанаты Фадеева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких «животных» Максим Фадеев не может терпеть.