«Зачем нам SEREBRO и MALFA?» — Фадеев представил миру свою новую суперзвезду
Поклонники были в приятном шоке, когда узнали, в кого будет «инвестировать» знаменитый продюсер.
Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
После того как Максим Фадеев распустил лейбл MALFA, поклонники были сильно обеспокоены его будущим. Кто-то предполагал, что, разочаровавшись в артистах, продюсер навсегда покинет профессию. Другие же верили: совсем скоро музыкант найдет себе новую звезду. И, отчасти, последние оказались правы.
Совсем недавно Фадееву подарили очаровательного щенка породы мальтипу. О том, оставлять его себе или нет, продюсер даже не задумывался. Единственное, что его беспокоило, — отсутствие всяких идей, как называть питомца, пишет URA.RU. Ради этого он даже организовал конкурс. Фаворитом стала необычная кличка — Мальчик.
На удивление публики, с первых дней Максим озаботился продвижением любимца на модных площадках интернета. Так, только за последние пять часов музыкант выложил сразу несколько постов в главной роли с Мальчиком. Среди них — вот эта милая зарисовка.
«Привет! Меня зовут Мальчик! Если кто-то скажет, что я девочка, пусть первым бросит в меня камень! Я — будущая звезда Instagram! Скоро создам страницу и… У меня есть уникальная особенность: у меня не четыре, а пять пальцев, как у людей! Также волосы как у людей и многое другое!!! И я прелесть!» — сообщил фолловерам от лица щенка Фадеев.
Судя по реакции пользователей, набрать сотни и даже тысячи подписчиков питомцу продюсера будет довольно легко. Фолловеры Максима один за другим нахваливали собаку, признаваясь, что даже немного завидуют артисту.
«Глазки бусинки, кожаный нос, новое счастье в вашем доме!»
«О, я точно подпишусь! Какой хороший!!!»
«Зачем нам SEREBRO и MALFA, когда есть такое чудо!»
«Ты ж моя радость! А глазки какие умненькие!» — писали восхищенные фанаты Фадеева.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каких «животных» Максим Фадеев не может терпеть.
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