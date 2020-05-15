«Воровали на всем»: Макс Фадеев объяснил, почему разогнал MALFA

Максим Фадеев объяснил, почему полгода назад расторг контракты с музыкантами и распустил лейбл MALFA. В интервью интернет-платформе Premier.one продюсер рассказал, что воровство в команде стало системным.

«Воровали на всем, на чем только было возможно. Тащили камеры, шнуры, батарейки. Все, что можно утащить», — заявил Фадеев.

Кроме того, музыкант устал «работать с непонятным контингентом».

«Оказывается, что есть такой новый стиль: ты приходишь, ты вообще никто, у тебя есть диплом, ты говоришь: „Я все знаю“, тебя берут на испытательный срок на пару месяцев на большую зарплату, ты поработал, заработал свои 500—600 тысяч и пошел в другую компанию рассказывать ту же самую сказку. Вот у меня таких красавцев было очень много», — цитирует Фадеева RT.

По словам музыканта, в его компании больше не будет «никаких детей», а сам он перестанет относиться к сотрудникам, как к части семьи. Останется лишь рутинная профессиональная работа.

«Командной истории, мечты, которую я хотел создать, я не создал. Не получилось, не склеилась эта ваза. Поэтому я посчитал, что это не мой путь. Я закрыл это и счастлив», — признался продюсер.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в октябре 2019 года Максим Фадеев объявил, что расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.