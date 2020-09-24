«Я их считаю животными»: Фадеев высказался о современных российских рэперах

Новая школа рэпа в России во многом разочаровала Максима Фадеева. Об этом артист, композитор и музыкальный продюсер рассказал на канале Metametrica на YouTube.

Говоря с ведущими о перспективах современной музыки, Фадеев заявил, что сейчас она переживает очередной переходный этап. Сам же продюсер уже чувствует наступление «новой волны», но к рэпу это не относится. Этот жанр применительно к отечественным исполнителям он назвал «новой волной плагиата».

«Сравните все их песни. Это плагиат обычный. Они берут западную музыку, кладут свои тексты. Причем „раз-два-три-четыре-пять — вышел зайчик погулять“. Вот она — новая школа рэпа. А главное — чтоб текст понятен не был. Потому что ту дурость, которую они говорят… не понятно же», — сказал Фадеев.

Гость программы отметил, что эмоционально эта музыка производит положительное впечатление и его самого, как и многих, «качает».

«Мне тоже по кайфу, мне нравится, как музыкант я сними согласен. Но когда они призывают употреблять наркотики, призывают… я даже не хочу говорить. Вот когда люди это произносят, я их перестаю считать людьми и артистами. Я их считаю животными», — заявил композитор.

По его мнению, сегодня в России, как в рэпе, так и в поп-музыке нет творческой составляющей. И поклонники, и артисты больше ценят форму — яркие образы, эпатажное поведение, забывая при этом о содержании. Такая тенденция, как считает звезда, связана с наличием «желтой прессы», «Дома-2» и других подобных реалити-шоу, а главное — с отсутствием культуры.

Во многом от отсутствия культуры у россиян недавно пострадал и сам Фадеев. В июне он похвастался впечатляющим результатом собственной диеты. Знаменитость сбросил центнер и решил рассказать свою историю похудения людям. Тем более, что многие поклонники просили его об этом. Фадеев согласился и вскоре пожалел.

«Через неделю на меня начал литься шквал такого дерьма… Диетологи, эндокринологи — все давай обсуждать, что я отрезал, какую резекцию сделал, что я куда поколол, что отсосал. Вот эта вся мерзость. И я подумал, а если я опубликую, что будет? Если я только слово сказал, а меня уже помоями залили… Я похудел ровно на 110 килограммов — ровно в половину. Но собираюсь и дальше, до 90. Я хочу убрать диабет, и я его уберу», — поделился Фадеев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фадеев намекнул на пороки в российском шоу-бизнесе.