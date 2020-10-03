Актер и телеведущий Борис Корчевников рассказал своей полумиллионной аудитории в Instagram о важном этапе в своей жизни — начале съемок сериала «Кадетсво», ради которых ему на полтора года пришлось порвать с прежней жизнь. Именно в этот период, как сообщил сам актер, он пришел к вере в Бога.

Он опубликовал снимок 14-летней давности, где совсем еще юный Борис впервые читает сценарий к сериалу, который сделает его звездой экрана.

«Я еду в Тверь. В руках — сценарий „Кадетства“. Где-то неделю назад я причастился в первый раз. Это потом я узнаю, что Господь так делает очень часто: знакомя с собой, вынимает тебя из всего того мира, в котором его прежде не было», — рассказал актер в описании к снимку.

Борис пояснил, что на съемках исповедь и причастие стали необходимостью, а также окончательно «стерлась граница между жизнью и смертью».

«Когда случится пересекать ее, наверно, сделаю это все на этом же старом автобусе, пахнущем бензином и увозящем меня от прежнего», — написал актер.

Instagram @b.korchevnikov

Пять лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге. Заболевание удалось победить, но не без последствий для органов слуха. Сейчас многие коллеги и друзья телеведущего все чаще говорят об ухудшении его здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Корчевников показал трогательное фото с малышом.