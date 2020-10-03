Врач инфицированного COVID-19 Трампа оценил состояние президента

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Александр Просяник
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Главу государства госпитализировали из предосторожности, сообщил медик.

Врач инфицированного COVID-19 Трампа оценил состояние президента

Фото: Zuma\TASS

Президент США Дональд Трамп, который заразился коронавирусной инфекцией, чувствует себя «очень хорошо». Об этом рассказал журналистам его лечащий врач Шон Конли, передает РИА Новости.

При этом доктор подчеркнул, что главу государства госпитализировали из предосторожности. По словам Конли, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк. Другие врачи добавили, что у него нет температуры, а также проблем с дыханием или передвижением.

«Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент», — рассказал он.

При этом, по словам медиков, точно они не могут сказать, когда его лечение закончится. Однако сам Дональд Трамп был готов покинуть больницу уже в субботу. В его лечении применили два экспериментальных препарата — ремдесивир и коктейль из антител.

Ранее 5-tv.ru писал, что инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп обратился к стране. В записи он отмечал, что чувствует себя хорошо. Его госпитализировали в больницу военно-морских сил США в предместье Вашингтона.

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