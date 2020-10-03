Президент Азербайджана заявил об освобождении семи сел в Карабахе

Азербайджан освободил семь сел на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в Twitter президент республики Ильхам Алиев.

«Азербайджанская армия освободила села Талыш в Тертерском, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шяйбяй, Гуйчаг в Джабраильском и Ашагы Абдульрахманлы в Физулинском районах Азербайджана», — написал глава Азербайджана.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о беспрецедентном нападении на Нагорный Карабах. Он подчеркнул, что противнику не удалось реализовать ни одной стратегической задачи.

Возобновление боев в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения и жертвах среди гражданского населения. В свою очередь, Ереван утверждал, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) подверглась «воздушным и ракетным атакам». Стороны возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга и опровергали заявления противоположной стороны.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что столица Нагорного Карабаха Степанакерт полностью обесточена.