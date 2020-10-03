Премьер Армении заявил о беспрецедентном нападении на Нагорный Карабах

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Светлана Александрова
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Никол Пашинян обратился с видеообращением к соотечественникам.

Премьер Армении заявил о беспрецедентном нападении на Нагорный Карабах

Фото: Reuters / AZIZ KARIMOV

Премьер-министр Армении назвал «беспрецедентным по масштабам» нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Об этом он заявил в видеообращении к соотечественникам, опубликованном 3 октября на его странице в Facebook.

«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Facebook @nikol.pashinyan

Армянский премьер отметил, что подобные масштабы являются редкостью в XXI веке. По его словам, в боевых действиях, по информации ВС Армении, принимают участие «сирийские наемники и террористы», а также «турецкие спецназовцы» под руководством 150 высокопоставленных военных Турции.

При этом Пашинян подчеркнул, что противнику не удалось реализовать ни одной стратегической задачи. По его мнению, Баку и Анкара преследуют цель не захватить территории, а уничтожить население.

Сегодня же, как пишут «Известия», помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил об обстреле мирного населения из тяжелой артиллерии армянскими военными в карабахском городе Тертер. По его информации, 2 октября по населенному пункту, в котором проживают более 70 тысяч человек, было выпущено более 2 тысяч снарядов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места попадания снаряда в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

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