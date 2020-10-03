Столица Нагорного Карабаха Степанакерт полностью обесточена
Виной всему попадание снаряда по электростанции, который спровоцировал пожар.
Фото: 5-tv.ru
Столица непризнанной Нагорно Карабахской республики (НКР) Степанакерт оказалась полностью обесточена. Об этом рассказал депутат парламента Армении Арман Абовян.
«Из-за продолжающейся бомбардировки Степанакерта город полностью обесточен», — передает его слова ТАСС.
Информации о пострадавших пока нет. Отметим, что Степанакерт второй раз за сегодня подвергается обстрелу.
Ранее 5-tv.ru писала, что корреспондент МИЦ «Известия» с места событий Денис Кулага сообщил, что в результате удара по Степанакерту повреждена электростанция, там начался пожар.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался еще в феврале 1988 года. Тогда НКР объявила о своем намерении выйти из состава Азербайджанской ССР. Затем последовало вооруженное противостояние в 1992–1994 годах, в котором Баку потеряло контроль не только над Нагорным Карабахом, но и семью прилегающими к нему районами.
В 1992-м в рамках Минской группы ОБСЕ проводятся переговоры по мирному урегулированию конфликту. Армения защищает интересы непризнанной республики, а Азербайджан требует сохранения территориальной целостности.
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