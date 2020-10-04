Российские космонавты с борта МКС поздравили Байконур с юбилеем — видео

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Алина Потёмкина
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Космодром был основан 65 лет назад, а в 1957 году с него был осуществлен первый пуск.

Фото, видео: www.globallookpress / Andrey Shelepin/NASA; Роскосмос

В честь 65-летнего юбилея основания космодрома Байконур в России проходят торжественные мероприятия. Поздравление с борта Международной космической станции (МКС) по этому поводу записали космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Они отметили, что этот день навсегда останется в истории как точка отсчета открытия космического пространства.

«Именно в этот день в 1957 году в космос был запущен первый космический аппарат, созданный в Советском Союзе. И именно с этого дня ведет отсчет вся отечественная и мировая космонавтика. Благодаря труду наших ученых и конструкторов, был успешно сделан первый шаг к освоению космического пространства», — сказал Иванишин.

Его коллега пожелал всем, кто неравнодушен к космической тематике, совершать новые открытия и познавать окружающий мир. Также космонавты выразили благодарность ветеранам ракетно-космической промышленности.

«Мы хорошо видим из космоса, насколько красива наша планета. Насколько хрупка наша Земля — наш общий дом. В этот знаменательный день мы призываем вас к совместному исследованию просторов Вселенной в наших общих интересах. С днем начала космической эры вас!» — сказал Вагнер.

Космодром Байконур был основан в 1955 году. Долгое время он сохранял лидерство в мире по количеству пусков, уступив его мысу Канаверал (США) лишь в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на 2021 год запланирована отправка двух туристов на МКС.

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