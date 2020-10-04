Кирпич упал на голову женщине в центре Москвы
Пострадавшая госпитализирована.
Фото: Depositphotos / Chuiko.1967.gmail.com
В центре Москвы на голову женщине с большой высоты упал кирпич. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в непосредственной близости от одного из ресторанов на Пресненском валу.
Пострадавшей — 33 года. Женщина госпитализирована, ее состояние неизвестно. Подробности происшествия устанавливаются.
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