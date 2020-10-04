Сейчас хочется обратить внимание на три важнейших вопроса, которые стали крайне актуальны после пандемии. И тут снова хотелось бы вернуться к совещанию правительства и президента, где обсуждали эти проблемы.

Первое, это безработица и борьба с бедностью. Один из инструментов — социальный контракт. Благодаря ему, около девяти миллионов малоимущих семей и одиноких граждан смогут улучшить свое материальное положение. Это не просто пособие, это возможность создать для людей условия, чтобы они могли зарабатывать деньги. Если доход ниже прожиточного минимума, то вы можете рассчитывать на сумму до 250 тысяч рублей.

Также Владимир Путин согласился с предложением платить медикам, которые трудятся в красных зонах, за фактически отработанное время. Сейчас действует фиксированная ставка, но количество смен у медиков разное. Кто-то работает больше, кто-то меньше. Такое решение было бы более справедливым. Однако в ближайший месяц схему поощрения менять не будут. Ну, и третье — детское питание в школах.

«Нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем. И если где-то еще что-то не проверено, нужно эти проверки завершить, ну и не слезать с этой темы в будущем, постоянно держать под контролем. Это первое. Второе. Сергей Сергеевич сейчас об этом сказал, согласен, ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания учеников 5–11 классов, из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов», — подчеркнул Владимир Путин.

Пандемия коронавируса не должна влиять на планы по реализации национальных проектов. Да, обстановка непростая, многое пришлось скорректировать. Где-то перераспределить средства, где-то потратить больше. Но ключевые направления долгосрочной работы правительства никто не отменял. Об этом шла речь на расширенном заседании Госсовета России, которое прошло в понедельник.

Вы помните, в июле президент подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Документ стал новым ориентиром для властей после знаменитых майских указов 2018 года. Все цели остаются неизменными, даже в условиях пандемии. Владимир Путин еще раз акцентировал внимание на здравоохранении, комфорте и безопасности граждан, укреплении экономики, создании новых возможностей для россиян и внедрении цифровых технологий. Откладывать в долгий ящик ничего нельзя. А результаты работы жители страны должны почувствовать уже в следующем году. Кабинет министров обязан сформировать свои предложения к концу этого месяца.

«Не следует откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов на потом: сейчас что‑то такое попроще сделаем, а потом… Чтобы не было так, как в народе говорят: „Потом суп с котом“. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы, что называется, простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложных не решим потом», — отметил российский лидер.

И не забывайте, что в этом году Госсовет получил конституционный статус. Роль губернаторов и глав субъектов значительно возросла. Это логично — принимать стратегические решения в такой огромной стране, как Россия можно только, опираясь на мнение регионов. Госсовет стал уникальной площадкой, где обмениваются опытом и находят компромисс между региональными и федеральными интересами.