Во славу ЛГБТ: бывших любовников Верлена и Рембо решили воссоединить после смерти

Актуальный скандал бушует сейчас во Франции, где несколько тысяч передовых интеллектуалов, включая действующую министра культуры Розлин Башло, написали петицию с требованием перезахоронить двух известных французских поэтов конца XIX века — Поля Верлена и Артюра Рембо. Творцов предлагается выкопать из их могил, где они покоятся более века, и поместить рядышком в Пантеон — некий аналог нашей Петропавловки или Кремлевской стены, где покоятся великие люди французской республики.

Как отмечают авторы петиции — поэты являются «символом разнообразия, которое претерпевало от гомофобии своей эпохи», и поэтому «помещение вместе в Пантеон этих двоих поэтов и любовников будет не только исторически и литературно значимо, но и крайне актуально для нынешнего дня».

Что тут надо отметить: ближайшая непосредственная родственница Рембо — его праправнучатая племянница — и официальное «общество друзей Рембо» категорически против такой акции. Они говорят, что просто нечестно «загонять мертвых поэтов в ловушку политкорректности».

На самом деле, конечно, сами Рембо и Верлен, спроси их кто-нибудь, дружно бы завопили, что коротать остаток вечности друг с другом они категорически не согласны. Да, у обоих в жизни был вполне сумасшедший период, когда они вместе пьянствовали, торчали на абсенте, хулиганили и, судя по всему, также и сожительствовали. Но период этот продлился года четыре и закончился тем, что Верлен под абсентом подстрелил Рембо, за что отмотал два года в бельгийской тюрьме.

После этого два поэта, из которых сейчас делают Ромео и Джульетту гомосексуализма, спокойно разошлись по своим биографиям и никогда больше не виделись: Верлен продолжил пьянствовать и писать стихи, а также катиться по наклонной, но жил строго с женщинами — причем с некоторыми прожил куда дольше, чем с Рембо. А сам Рембо — вообще забросил к черту поэзию и скандальные связи, перестал бесить окружающих и стал тихим буржуазным бизнесменом, торговавшим оружием и кофе с Африкой. Но их настоящие, полные биографии передовое общество категорически не «колышат». Плевать на то, какими поэты были на самом деле и чем жили, если их можно использовать для актуальной, извините, гей-пропаганды.

Чтобы понять, какой это позор, просто представьте, что у нас на полном серьезе предлагают поставить памятник Пушкину не как великому русскому поэту, а как негру, которого застрелил белый. Да еще и офицер Кавалергардского полка российского императора. Это было бы чистое издевательство над памятью классика и невообразимый стыд. Но это у нас. А в передовых странах, как мы видим, даже министру культуры не стыдно.