Губернатор Камчатки обещал увольнять за замалчивание фактов загрязнения природы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями в связи с ситуацией с загрязнением вод в акватории Тихого океана. В Instagram он рассказал о работе, которая ведется для расследования инцидента, и подчеркнул, что не оставит безнаказанной халатность, если станет известно о замалчивании ситуации. Также чиновник еще раз поблагодарил всех неравнодушных к судьбе природы родного края, которые сообщили о происшествии.

«Сразу могу сказать, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — сказал губернатор.

Также он добавил, что будет обращаться к федеральным властям с предложением создать единую систему мониторинга неблагоприятных явлений в окружающей среде.

Пресс-служба губернатора Камчатского края

Кроме того, губернатор заявил, что сейчас экспертам предстоит узнать, имеет загрязнение вод Тихого океана природный или техногенный характер. Для этого, по его словам, будут применены технологии космической съемки и дистанционного зондирования земли.

«Мы соответствующий ресурс за сегодняшний, завтрашний день сделаем, на котором ретроспективные снимки будут размещены. Другое дело, что потом, безусловно, по своей компетенции все специалисты должны работать. Потому что аэрофотоснимки тоже должны быть корректно истрактованы и описаны. Там могут быть разные явления — как природного, так и техногенного характера», — заключил Солодов.

О загрязнении вод Тихого океана в районе Халактырского пляжа на Камчатке стало известно 2 октября. Как писал 5-tv.ru, первыми тревогу забили серферы — после контакта с водой у них опухали глаза, а на коже оставалось раздражение. Пробы воды выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два. В результате загрязнения массово погибли морские животные — морские звезды, ежи, рыбы, крабы и осьминоги начали выбрасываться на берег. По факту происшествия проводится проверка Следственным комитетом, а глава региона лично объезжает все пляжи, где были обнаружены последствия загрязнения.