«Америку открыли»: Слуцкая поразилась реакции сети на новость о ее болезни

Прославленная фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая удивилась на бурную реакцию пользователей сети после ее признания в тяжелом заболевании. Оказалось, что она неоднократно говорила о своем здоровье, но только сейчас это стало сенсацией.

Пост, в котором спортсменка выразила свое удивление, знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram

«Вчера была открыта Америка: Слуцкая неизлечимо больна, — написала фигуристка. — Мне это было удивительно читать. С васкулитом я уже живу 17 лет. Что называется, не дождетесь».

По словам двукратной чемпионки мира, информация о ее состоянии «древна, как вымерший мамонт». Более того, преданные фанаты спортсменки давно знали о васкулите и восхищались ее силой воли.

Слуцкая подчеркнула, что не хочет ассоциаций своего имени с болезнью. Вместо этого обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы (впервые среди одиночниц — Прим.ред.) предложила вспомнить ее спортивные достижения. Многие элементы в фигурном катании именно она исполнила первой в мире.

«Думаю, что еще много времени пройдет, прежде чем мои рекорды будут побиты, — заявила Слуцкая. — Я горжусь тем, что занесена в книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею».

Слуцкая 1 октября рассказала подробности своего заболевания. После этого спортсменку «завалили» посланиями взволнованные фанаты и всяческие шарлатаны. Она попросила пользователей не писать ей.

«Я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить».

Instagram @slutskayaofficial

Ирина Слуцкая напомнила, что говорит о васкулите не ради хайпа и жалости к себе. Она хочет поддержать других больных, показать, что можно жить полноценной жизнью в ремиссии. Сама она много лет принимает поддерживающие гормональные препараты, смогла сохранить здоровье и самостоятельно родить троих детей.

Подписчики Слуцкой в комментариях целиком и полностью встали на ее сторону.

«Будьте здоровы! Держите хвост пистолетом!»;

«Сенсаций нет, решили про Слуцкую написать. Ирочка, здоровья вам»;

«Я давно знала о вашей болезни и всегда восторгалась вами»;

«Я с васкулитом живу уже 48 лет», — написали ей они.

Сейчас спортсменка замужем второй раз. От первого мужа Сергея Михеева она воспитывает сына Артема и дочь Варвару — дети занимаются хоккеем и фигурным катанием. Новый супруг фигуристки — бизнесмен Алексей Говырин. В прошлом году у них родилась дочь Кира.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно Ирина Слуцкая рассказала о своем заболевании.