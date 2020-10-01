Слуцкая раскрыла детали своего неизлечимого заболевания

Двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию, а также призер двух Олимпийских игр Ирина Слуцкая много лет борется с неизлечимым заболеванием. Впрочем, болезнь не помешала ей родить троих детей и стать депутатом Московской областной Думы.

О проблемах со здоровьем 41-летяняя фигуристка откровенно рассказала в проекте интернет-портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду». По словам Ирины, у нее системное ревматоидное заболевание сосудов, которое невозможно вылечить.

«Вынуждена я поддерживать, скажем так, мою жизнь гормональными препаратами», — призналась спортсменка.

Поддерживает Слуцкую во всех начинаниях супруг Алексей. Это второй брак фигуристки. От первого она растит 12-летнего сына Артема и дочь Варю, которой скоро исполнится 10 лет. А в конце прошлого года фигуристка похвасталась рождением еще одной дочки, которую назвали Кирой.

«Мы счастливы вместе и этим все сказано», — лаконично прокомментировала свою семейную жизнь Ирина Слуцкая.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Ирина Слуцкая в образе женщины-кошки рассказала в своем Instagram, в чем заключается суперсила ее суперсемейки.