«Солистка группы ABBA»: Арзамасова похвасталась ретро-фото красавицы-мамы

Актриса Лиза Арзамасова разместила на своей странице в Instagram фото матери Юлии Арзамасовой 25-летней давности. Девушка давно была в восторге от этого снимка и решила поделиться им с поклонниками.

Изучение семейного фотоархива настроило звезду «Папиных дочек» на философский лад.

«Не удержалась, — написала она. — Была у мамы и не смогла оторваться от этой маминой фотографии на полке в библиотеке. Ровно 25 лет назад моей маме было 25. Как мне сегодня».

Девушка рассказала, что до сих пор не может понять свою мать до конца. При этом они очень близки.

«Глаза смотрят по-разному. Спасибо маме за мой „наивный взгляд“, — задумалась Лиза. — Думаю, что даже при всей откровенности, мы многого не знаем о родителях. Я не о событиях, я о более глубинном».

Instagram @liza_arzamasova

Подписчики актрисы согласились со своей любимицей по вопросу отношений разных поколений.

«В те времена люди в некотором смысле взрослели раньше (это что касается взгляда)»;

«Я тоже считаю, что у мамы от дочери (как и наоборот) должны или могут быть секреты», — написали они ей.

Но большинство комментариев под фото были посвящены восторгу пользователей по поводу красоты Юлии.

«Красивая у вас мама»;

«Роскошная. И создается ощущение, что у мамы с дочерью есть некоторое сходство во внешности»;

«Похожа на одну из солисток группы ABBA», — поделились они друг с другом ощущениями.

Юлия Арзамасова — главная причина успехов Лизы на ниве актерства. Уже с четырех лет она отдала ее сниматься в кино, активно размещала фото и резюме дочери на специальных сайтах. Так девочка прошла в мюзикл «Энни», а постепенно стала получать все новые роли. Прорывом для нее стал сериал «Папины дочки», а мать способствовала также музыкальной карьере Лизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассказали о своем романе у Урганта.