«Влюблена в тебя, как кошка»: Арзамасова с Авербухом рассказали о романе у Урганта
Звезды впервые появились вместе на шоу и поделились подробностями личной жизни.
Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova, spb.kp.ru /Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Долгое время актриса Елизавета Арзамасова и Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух скрывали свои романтические отношения. Однако в последнее время они стали все чаще погружать поклонников в подробности своей личной жизни. Сначала в аккаунте звезды появилось совместное видео с фигуристом из машины, позже она призналась в интервью, что счастлива в союзе с Авербухом.
Теперь, судя по всему, пара решила перестать прятать роман от фанатов. Знаменитости вместе появились на шоу у Ивана Урганта, где признались: находиться рядом для них — настоящее счастье.
«Мы здесь. Мы вместе. Мы счастливы», — рассказал Авербух.
Фигурист отметил, что, несмотря на разницу в возрасте, он обожает проводить время со своей возлюбленной. Ради нее он готов даже на небольшие подвиги и всегда стремится удивить артистку.
Так, однажды Илья устроил для Арзамасовой романтическую прогулку на квадроцикле. Тогда он еще, что избранница увлекается мотоспортом.
«В тот момент, когда мы все пережидали карантин, я решил показать себя мачо и поехал на квадроцикле, посадил ее сзади. Мы несемся, там такой лес. <…> Я все время спрашиваю: «Тебе не страшно?» Она такая: «Нет«», — поделился Авербух.
Приятное времяпрепровождение пары нарушила лужа, оказавшаяся на пути.
«С музыкой, в наушниках. Погода была чудесная. И мы застреваем в этой луже. Никто не ожидал», — пояснила Арзамасова.
«Дальше мачо пытается выехать, а Лиза толкает», — с иронией продолжил фигурист.
Наблюдая за тем, с каким вдохновением и нежностью звезда «Папиных дочек» рассказывает об успехах и романтических подвигах спортсмена, Ургант констатировал:
«Она влюблена в тебя, как кошка».
В день выпуска передачи на своей странице в Instagram Арзамасова опубликовала первое совместное фото с возлюбленным. В комментариях подписчики повторялись: «Наконец-то!»
Ранее 5-tv.ru писал, как отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына со звездой «Папиных дочек».
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