«Влюблена в тебя, как кошка»: Арзамасова с Авербухом рассказали о романе у Урганта

Долгое время актриса Елизавета Арзамасова и Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух скрывали свои романтические отношения. Однако в последнее время они стали все чаще погружать поклонников в подробности своей личной жизни. Сначала в аккаунте звезды появилось совместное видео с фигуристом из машины, позже она призналась в интервью, что счастлива в союзе с Авербухом.

Теперь, судя по всему, пара решила перестать прятать роман от фанатов. Знаменитости вместе появились на шоу у Ивана Урганта, где признались: находиться рядом для них — настоящее счастье.

«Мы здесь. Мы вместе. Мы счастливы», — рассказал Авербух.

Фигурист отметил, что, несмотря на разницу в возрасте, он обожает проводить время со своей возлюбленной. Ради нее он готов даже на небольшие подвиги и всегда стремится удивить артистку.

Так, однажды Илья устроил для Арзамасовой романтическую прогулку на квадроцикле. Тогда он еще, что избранница увлекается мотоспортом.

«В тот момент, когда мы все пережидали карантин, я решил показать себя мачо и поехал на квадроцикле, посадил ее сзади. Мы несемся, там такой лес. <…> Я все время спрашиваю: «Тебе не страшно?» Она такая: «Нет«», — поделился Авербух.

Приятное времяпрепровождение пары нарушила лужа, оказавшаяся на пути.

«С музыкой, в наушниках. Погода была чудесная. И мы застреваем в этой луже. Никто не ожидал», — пояснила Арзамасова.

«Дальше мачо пытается выехать, а Лиза толкает», — с иронией продолжил фигурист.

Наблюдая за тем, с каким вдохновением и нежностью звезда «Папиных дочек» рассказывает об успехах и романтических подвигах спортсмена, Ургант констатировал:

«Она влюблена в тебя, как кошка».

В день выпуска передачи на своей странице в Instagram Арзамасова опубликовала первое совместное фото с возлюбленным. В комментариях подписчики повторялись: «Наконец-то!»

Instagram @liza_arzamasova

Ранее 5-tv.ru писал, как отец Ильи Авербуха прокомментировал роман сына со звездой «Папиных дочек».