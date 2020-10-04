Видео: Сотрудники полиции и СК РФ задержаны за дебош в ночном клубе

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Виктория Андреева
Эксклюзив 109

По предварительным данным, конфликт возник на почве личной неприязни.

Фото, видео: Depositphotos / Alex_Schmidt; 5-tv.ru

Предположительно сотрудники полиции и СК РФ в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в модном ночном клубе Москвы. 5-tv.ru публикует кадры с места событий.

По имеющейся информации, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября возле бара Gipsy, расположенного на Болотной набережной. Молодые люди распивали алкоголь, а потом начали дебоширить. Служба охраны вывела нетрезвых посетителей и вызвала полицию. Обратно в увеселительное заведение молодых людней не пустили, это разозлило их еще больше.

На видеозаписи, которая оказалась в распоряжении 5-tv.ru, видно, что один из мужчин не только ругает окружающих, но также пробивает рукой сточную трубу и толкает своего товарища.

По предварительным данным, разборки предположительно мог учинить начальник оперативно-розыскной части ОМВД РФ по Гагаринскому району Москвы, который также является мастером спорта по боксу.

Обстоятельства случившегося уточняются. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовник перерезал горло девочке и мужчине канцелярским ножом в Ростове-на-Дону.

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