«Мы были молоды и счастливы»: Фадеев показал, как выглядел почти 40 лет назад

Продюсер Максим Фадеев поделился со своими подписчиками в Instagram снимком времен учебы в родном Кургане. На фото будущий композитор снят в компании своих друзей. Но внимание артист уделил не этому, а воспоминаниям о временах перестройки.

«Это наша компания друзей, в далекие 80-е! Скоро начнется то, что мы будем называть развалом СССР, — написал Фадеев. — Кто помнит, как это было? Я очень хорошо помню, для меня это была личная трагедия».

Instagram @fadeevmaxim

Подписчики продюсера нашли, что обсудить в комментариях. Многим поднятая тема оказалась близка.

«У нас это хотя бы было!»;

«Некогда было думать о развале и трагедии. Надо было на еду зарабатывать»;

«Еще б такое не помнить, думаю, это для многих трагедия была»;

«Я бы хотела жить в 70-х»;

«Кажется, что лучше уже не будет, тогда мы были молоды и счастливы», — появилось в комментариях.

«У вас, Макс, ностальгия по молодости. Вы заметьте, что по жизни у старших людей лозунг „Вот раньше было“…», — написали ему.

Однако не все смогли найти продюсера на фото.

«С трудом узнала вас, Максим!»;

«А я вас не могу найти здесь», — в отчаянии сообщили фанаты.

Максим Фадеев — музыкант, композитор и продюсер. Он подарил отечественной эстраде таких звезд, как Юлия Савичева, Глюкоза, Полина Гагариноа, группы Serebro и другие. Год назад он расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.

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