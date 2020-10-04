«Мы были молоды и счастливы»: Фадеев показал, как выглядел почти 40 лет назад
Не все фанаты смогли узнать музыкального продюсера на фото.
Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Продюсер Максим Фадеев поделился со своими подписчиками в Instagram снимком времен учебы в родном Кургане. На фото будущий композитор снят в компании своих друзей. Но внимание артист уделил не этому, а воспоминаниям о временах перестройки.
«Это наша компания друзей, в далекие 80-е! Скоро начнется то, что мы будем называть развалом СССР, — написал Фадеев. — Кто помнит, как это было? Я очень хорошо помню, для меня это была личная трагедия».
Подписчики продюсера нашли, что обсудить в комментариях. Многим поднятая тема оказалась близка.
«У нас это хотя бы было!»;
«Некогда было думать о развале и трагедии. Надо было на еду зарабатывать»;
«Еще б такое не помнить, думаю, это для многих трагедия была»;
«Я бы хотела жить в 70-х»;
«Кажется, что лучше уже не будет, тогда мы были молоды и счастливы», — появилось в комментариях.
«У вас, Макс, ностальгия по молодости. Вы заметьте, что по жизни у старших людей лозунг „Вот раньше было“…», — написали ему.
Однако не все смогли найти продюсера на фото.
«С трудом узнала вас, Максим!»;
«А я вас не могу найти здесь», — в отчаянии сообщили фанаты.
Максим Фадеев — музыкант, композитор и продюсер. Он подарил отечественной эстраде таких звезд, как Юлия Савичева, Глюкоза, Полина Гагариноа, группы Serebro и другие. Год назад он расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.
Ранее 5-tv.ru писал, кто стал новым любимцем Максима Фадеева.
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