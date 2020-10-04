Артиллерийские снаряды разрывают небо над Степанакертом — видео
В столице непризнанного Нагорного Карабаха временно отключалось электричество и связь.
Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Небо над Степанакертом разрывают артиллерийские снаряды. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага в данный момент работает в городе и рассказывает о происходящем. Практически все население прячется в подвалах или бомбоубежищах.
«Не прекращаются снаряды. Массированная атака. Стекла дребезжат. Очень близко», — рассказал Денис Кулага.
В столице непризнанного Нагорного Карабаха звучат сирены, временно отключалось электричество и связь. По словам корреспондента МИЦ «Известия» в другой стороне от зоны обстрела виден черный густой дым. Что горит, пока непонятно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу 4 октября.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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