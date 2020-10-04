Небо над Степанакертом разрывают артиллерийские снаряды. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага в данный момент работает в городе и рассказывает о происходящем. Практически все население прячется в подвалах или бомбоубежищах.

«Не прекращаются снаряды. Массированная атака. Стекла дребезжат. Очень близко», — рассказал Денис Кулага.

В столице непризнанного Нагорного Карабаха звучат сирены, временно отключалось электричество и связь. По словам корреспондента МИЦ «Известия» в другой стороне от зоны обстрела виден черный густой дым. Что горит, пока непонятно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу 4 октября.