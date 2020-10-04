В результате авиаударов по столице непризнанного Степанакерта оказался разрушен целый квартал. Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага находится в городе, в эпицентре событий. Несколько минут назад он сам попал под обстрел. К, счастью, с нашим коллегой все хорошо.

По словам журналиста, в результате атаки оказались повреждены большое количество зданий, людей на улице нет, все прячутся в подвалах или бомбоубежищах.

» Огромные разрушения в этой части города, все догорает. Тут ни души, никто не работает, потому что опасно и возможно еще будут удары. Небо заволокло дымом, бомбоубежищ в этой части города нет, спрятаться негде. Разбит целый квартал», — рассказал Кулага.

Ранее журналист также пояснял, что скорее всего целью наносящих удар была электростанция.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.